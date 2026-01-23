Heart Disease: अब सिर्फ स्किन स्कैन से पता चलेगा कब आने वाला है हार्ट अटैक! वैज्ञानिकों ने तैयार किया जादुई स्कैनर

यह नई तकनीक त्वचा के जरिए सबसे छोटी रक्त नलिकाओं की 3D तस्वीरें लेती है। इससे यह देखा जा सकता है कि ये नलिकाएं कितनी सही तरीके से फैल और सिकुड़ रही हैं। इस क्षमता में कमी को माइक्रोवैस्कुलर एंडोथीलियल डिसफंक्शन (MiVED) कहा जाता है। यही समस्या आगे चलकर दिल की गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। खास बात यह है कि अब तक इंसानों में इन बदलावों को सीधे और बिना ऑपरेशन देख पाना लगभग नामुमकिन था। फास्ट-RSOM पहली बार डॉक्टरों को यह सुविधा देता है कि वे बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ही खतरे को पहचान सकें।