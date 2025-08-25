Soybean Side Effects: किडनी स्टोन से हार्मोनल इंबैलेंस तक, ज्यादा सोयाबीन खाने से हो सकते हैं ये 10 बड़े नुकसान

Soybean Side Effects: सोयाबीन को हेल्दी प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल और खास कंपाउंड (आइसोफ्लेवोन) पाए जाते हैं, जो दिल को मजबूत रखने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है। अगर सोयाबीन का सेवन जरूरत से ज्यादा कर लिया जाए तो शरीर पर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं।