Cause of swelling: आंख से लेकर चेहरे और पैरों तक की सूजन की वजह हो सकती हैं ये बीमारियां, ऐसे पहचानें लक्षण

Swelling on face-leg : शरीर में सूजन होना किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है। कई बार सूजन किसी खास जगह नजर आती है, जैसे चेहरे, हाथ-पैर या पूरे शरीर में। हालांकि, सूजन कोई बीमारी नहीं, लेकिन सूजन बीमारी का संकेत जरूर होता हैं।

सूजन शरीर के अंदर हो रहे बदलाव और परेशानी को बताता है। सूजन होने की एक नहीं कई वजह हो सकती है और मुख्यत: सभी वजहें गंभीर ही होती हैं। शरीर में होने वाली सूजन को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किस अंग में परेशानी हो रही है। सूजन की समस्या के साथ कई बार बार-बार प्यास लगना और बुखार होने जैसे भी संकेत शरीर देता है। तो चलिए जानें कि सूजन की वजह क्या है और किन बीमारियों का ये संकेत होती हैं। साथ ही इनका घरेलू उपचार क्या होता है।

Swelling in Eye Face Feet Hands Causes, Symptoms and Home Remedies