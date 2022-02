इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज के लक्षण और इस स्थिति में क्या खाना चाहिए

इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज के लक्षणों में पेट में लगातार और तीव्र दर्द महसूस करना, डायरिया की समस्या या फिर मल के साथ रक्त आना और मितली आना भी शामिल है।

Symptoms of Inflammatory Bowel Disease And Diet for IBD In Hindi