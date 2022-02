Lower Blood Pressure: निम्न रक्तचाप के लक्षण और रक्तचाप सामान्य करने के लिए खाएं ये चीजें

Lower Blood Pressure: वैसे तो पनीर से बनी डिशेस आमतौर पर लोगों को पसंद आती ही हैं और अगर नहीं भी पसंद हों, तो यदि लो-ब्लड प्रेशर के मरीज अपनी डाइट में पनीर को शामिल करेंगे, तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि नमक का स्त्रोत होने के कारण निम्न रक्तचाप की समस्या में पनीर खाना अच्छा विकल्प हो सकता है।

February 01, 2022

Symptoms of Low Blood Pressure And Foods To Normalize Blood Pressure