Lymphoma cancer का खतरा बढ़ा सकता है Tattoo का शौक

टैटू बनवाने का बढ़ता क्रेज The growing craze of getting tattoos कुछ साल पहले तक, टैटू का चलन मुख्यतः पश्चिमी देशों में देखा जाता था। लेकिन अब भारत और अन्य एशियाई देशों में भी लोग टैटू (Tattoo) बनवाने के शौकीन हो गए हैं। युवा विभिन्न प्रकार के टैटू जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, कार्टून, और व्यक्तिगत नाम के टैटू अपने शरीर पर बनवाते हैं। टैटू से अपनी व्यक्तिगतता को दर्शाना आजकल का एक नया ट्रेंड बन गया है।

क्या कहती है रिसर्च? हालांकि, टैटू (Tattoo) के इस बढ़ते क्रेज के साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, टैटू बनवाने से त्वचा को गंभीर नुकसान हो सकता है और यहां तक कि ‘Lymphoma’ नामक ब्लड कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है।

लिम्फोमा कैंसर का खतरा Lymphoma Cancer Risk

हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टैटू (Tattoo) बनवाने से आपके लिम्फैटिक सिस्टम में कैंसर का जोखिम 21% तक बढ़ सकता है। स्वीडन के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन में 10,000 से अधिक लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया था। यह पाया गया कि टैटू की स्याही का एक बड़ा हिस्सा लिम्फ नोड्स में जमा हो जाता है, जिससे डिफ्यूज लार्ज बी-सेल लिम्फोमा जैसी घातक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।

टैटू की स्याही के खतरे टैटू बनवाने के दौरान उपयोग की जाने वाली स्याही भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। यह स्याही विभिन्न रसायनों से मिलकर बनती है, जो शरीर में जाकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। टैटू (Tattoo) की स्याही में पाए जाने वाले केमिकल्स लिम्फ नोड्स में जमा हो सकते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं।

टैटू बनवाने से पहले सावधानी बरतें Take precautions before getting a tattoo टैटू बनवाना एक व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन इसे करवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप किसी प्रमाणित और स्वच्छ टैटू पार्लर से ही टैटू (Tattoo) बनवाएं। टैटू कलाकार के उपकरण की स्वच्छता और स्याही की गुणवत्ता की भी जांच करें। टैटू बनवाने के बाद त्वचा की देखभाल के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।

टैटू बनवाना फैशन के साथ-साथ एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का तरीका भी है, लेकिन इसे बनवाने से पहले इसके संभावित खतरों के बारे में जानना और सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। सेहत का ख्याल रखते हुए ही टैटू बनवाने का फैसला करें। आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले है।

इसलिए, अगली बार जब आप टैटू बनवाने का सोचें, तो जरूर सोचें कि यह फैशन कहीं आपकी सेहत पर भारी न पड़ जाए। (आईएएनएस)