Health Tips: मोबाइल रेडिएशन आंखों के साथ त्वचा को भी पंहुचा सकते हैं कई गंभीर नुकसान, जाने कैसे करें अपना बचाव

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ऐसा रेडिएशन पाया जाता है तो त्वचा को नुकसान पंहुचा सकता है साथ ही साथ खुजली अथवा इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है।

ऑफिस हो या वर्क फ्रॉम होम लगातार कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठे रहने से आंखों में तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ त्वचा के ऊपर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। फ़ोन या मोबाइल में लंबे समय व्यतीत करने से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है साथ ही साथ मोतियाबिंद के जैसी कई सारी गंभीर बीमारियों का खतरा भी दो गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं त्वचा में भी इसका प्रभाव पड़ता है, स्किन का लाल हो जाना, स्किन में चिक्कते पड़ जाने जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

जानिए कैसे आप मोबाइल रेडिएशन से खुद का बचाव कर सकते हैं और अपने आँखों और त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं।

tips to protect eyes and skin from damage caused by mobile radiation