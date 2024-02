32 बीमारियों का घर है यह भोजन, heart disease, obesity, type 2 diabetes से मौत का बढ़ता है खतरा

इन खाद्य पदार्थों को कई औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है और इनमें अक्सर रंग, इमल्सीफाइंग एजेंट, फ्लेवर और अन्य एडिटिव्स पाए जाते हैं। इन उत्पादों में आमतौर पर अतिरिक्त चीनी, वसा और/या नमक की मात्रा अधिक होती है, लेकिन विटामिन और फाइबर कम होते हैं।

Processed foods का अधिक सेवन करने से हृदय रोग का खतरा Risk of heart disease due to excessive consumption of processed foods ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और आयरलैंड के शोधकर्ताओं के एक अंतरराष्ट्रीय दल ने पाया कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (Processed foods) का अधिक सेवन करने से हृदय रोग से संबंधित मृत्यु का जोखिम लगभग 50 प्रतिशत, चिंता और सामान्य मानसिक विकारों का जोखिम 48-53 प्रतिशत और टाइप 2 मधुमेह का जोखिम 12 प्रतिशत अधिक हो जाता है।

यह अध्ययन लगभग 10 मिलियन प्रतिभागियों वाले 14 समीक्षा लेखों से 45 अलग-अलग संयुक्त मेटा-विश्लेषणों (उच्च-स्तरीय साक्ष्य सारांश) की छत्र समीक्षा (एक उच्च-स्तरीय साक्ष्य सारांश) पर आधारित है। इनमें से किसी भी अध्ययन को अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (Processed foods) के उत्पादन में शामिल कंपनियों द्वारा वित्त पोषित नहीं किया गया था।

हृदय रोग, मोटापा, टाइप 2 मधुमेह से मौत का खतरा अधिक Higher risk of death from heart disease, obesity, type 2 diabetes शोध दल को यह भी सबूत मिले कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (Processed foods) का अधिक सेवन किसी भी कारण से मृत्यु के जोखिम को 21 प्रतिशत, हृदय रोग से संबंधित मृत्यु, मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और नींद की समस्याओं के जोखिम को 40-66 प्रतिशत और अवसाद के जोखिम को 22 प्रतिशत बढ़ा देता है।

डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया की सहयोगी शोध साथी मेलिसा एम. लेन ने कहा, "ये निष्कर्ष तत्काल मशीनी अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों का समर्थन करते हैं जो जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य (Processed foods) खपत को लक्षित करने और कम करने का प्रयास करते हैं।"

इसके अलावा, जुड़े हुए संपादकीय में शोधकर्ताओं ने कहा कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (Processed foods) स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और जीवन को कम करते हैं। उन्होंने सार्वजनिक नीतियों और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई करने का आह्वान किया।

(IANS)