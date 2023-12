न ट्रेडमिल, न पसीना! पैदल चलना कैसे बन सकता है आपके वजन घटाने का हथियार!

वजन घटाने और अन्य स्वस्थ लाभों के लिए चलने का महत्व Weight Loss and Other Healthy Benefits of Walking

Burns Calories



आपके शरीर को ऊर्जा (कैलोरी के रूप में) की आवश्यकता है जो आपको चलने, सांस लेने, सोचने और कार्य करने की सभी जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए संभावित बनाती है।

हालांकि, आपकी दैहिक कैलोरी की आवश्यकताएँ कई कारकों पर निर्भर करती हैं — आयु, ऊचाई, वजन, लिंग, जीन और गतिविधि स्तर। जितना अधिक गतिविधि करते हैं — चाहे यह चलना हो या दौड़ना हो — उतनी ही अधिक कैलोरी जला सकती हैं।