बार-बार सिर दर्द से रहते हैं परेशान, जान लीजिए वजह

अक्सर लोग बार- बार सिर दर्द (Causes of frequent headaches) से परेशान रहते हैं। आए दिन उनके सिर में दर्द बना रहता है। ऐसे में आज हम जानेंगे की इसका कारण क्या है क्या यह ब्रेन कैंसर का कारण बन सकता है।

बार-बार सिर दर्द बने रहने के कारण : Causes of frequent headaches Causes of frequent headaches: चिंता और तनाव वजह आजकल लोग चिंता और तनाव में बहुत ज्यादा रहने लगे है। इसके कारण उनका सिर दर्द बना रहता है। जब लोग चिंता करते हैं तो उनको भूख नहीं लगती साथ ही नींद प्रभावित हो जाती है। इस वजह से उकना सिर दर्द बना रहता है।

Causes of frequent headaches: डिहाइड्रेशन वजह आपको अक्सर बार बार पानी पीने के लिए कहा जाता है। पानी कम पीने के कारण कई बीमारियां हो जाती है। ऐसे में सिर दर्द भी शामिल है। जब आप पानी कम पीते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या बनी रहती है जो सिरदर्द का कारण बन जाती है।

Causes of frequent headaches: कैफीन वजह जब आप प्रतिदिन कैफीन का शौक रखते हैं तो यह सिरदर्द का कारण बन जाती है। इसके पीछे का कारण है उस चीज की लत लग जाना। आपने अक्सर देखा होगा की लोगों को चाय या कॉफी पीने का शौक रहता है और जिस दिन उनको समय पर वह चीज नहीं मिलती या कम ​मिलती है तो उनका सिर दर्द शुरू हो जाता है। यही कारण है कि कैफीन सिर दर्द का कारण बन जाती है।

Causes of frequent headaches: आंखों का तनाव वजह आवश्यकता से अधिक समय तक स्क्रीन के सामने रहने से आंखों पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। जो लोग कंप्यूटर या मोबाइल का अधिक उपयोग करते हैं, उन्हें सिरदर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी दृष्टि कमजोर है, तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है।

ज्यादा सिरदर्द ग्लियोमा का भी कारण : Glioma is also the cause of excessive headache ग्लियोमा एक ट्यूमर होता है, यह तब बनता है जब ग्लियाल सेल्स कंट्रोल से बाहर होने लग जाती हैं। आम तौर पर, ये सेल्स नर्व्स को सहारा देती हैं और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करती हैं। आमतौर पर ग्लियोमा ब्रेन में बढ़ते हैं, लेकिन यह रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी बन सकता है। वे मुख्य रूप से ब्रेन ट्यूमर हैं, जिसका मतलब है कि यह ब्रेन टिश्यूज में बनते हैं। ग्लियोमा के लक्षणों में सिरदर्द भी शामिल है ऐसे में यदि आपको सिरदर्द की समस्या है तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए।