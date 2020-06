विश्व रक्तदाता दिवस : जानिए कौन कर सकता है रक्तदान, क्या हैं इसके फायदे

-इस बार थीम है ‘सेफ ब्लड सेव लाइफ’ ( this year theme is 'Safe Blood Save Life)

-रक्तदान से जुड़ी बातें और मिथक (Blood donation and myths)

‘ओ’ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, सभी को दिया जा सकता है ('O' is a negative donor, can be given to all)

-10 करोड़ यूनिट रक्तदान किया जाता है हर वर्ष दुनिया में

-650 कैलोरी बर्न होती है एक बार के रक्तदान से