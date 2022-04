Dangrous Combination With Mango: आम के साथ इन चीजों को कभी न खाएं, पेट से लेकर स्किन और सांस लेने तक में हो सकती है दिक्कत

What not to eat with mango: आम के शौकीन इसे कई फूड्स के साथ मिक्स कर खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आम के साथ कुछ चीजों को मिलाना सेहत को खतरे में डाल सकता है?

Published: April 29, 2022 03:20:29 pm

अगर आम के साथ आप भी कई एक्सपेरिमेंट कर नई-नई डिश बनाते हैं तो आपके लिए ही ये खबर है। कुछ चीजें आम के साथ मिलाकर खाने से एलर्जी, पेट में तकलीफ, स्किन डिजीज या सांस से संबंधित परेशानियां खड़ी कर सकती हैं।

Harmful Combination With Mango

तो चलिए आज आपको बताएं कि आम के साथ किन चीजों को मिलाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। भले ही आपको ये स्वाद में अच्छा लगता हो।

आम के साथ न खाएं ये चीजें- Do Not Eat These Foods With Mango: आम और कोल्ड ड्रिंक

गर्मियों के दिनों में कोल्ड ड्रिंक पीना भले ही आपकी जीभ को बहुत पंसद हो, लेकिन आपके पेट को ये बिलकुल पसंद नहीं आएगा। कोल्ड ड्रिंक और आम वर्स्ट कांबिनेशन होते हैं। आम खाने से पहले या बाद में भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर अचानक से हाई हो सकता है और कोमा में जा सकते हैं। आम और दही

दही और आम दोनों ही गर्मियों में फेवरेट फूड्स होते हैं। मैंगो लस्सी पीने के अगर आप शौकीन है तो इस आदत को बदल लें। क्योंकि आम के साथ दही स्किन से जुड़ी समस्याओं का कारण बनती है। आम और करेला

आम खाने के बाद करेले को खाना आपको मिचली, उल्टी और सांस लेने जैसी दिक्कतों का शिकार बना सकता है। आम के साथ मसालेदार खाना

मसालेदार के खाने के साथ मीठा-मीठा आमरस या आम खूब पसंद आता है तो आप इस खाने की हैबिट को बदल लें। क्योंकि ये कांबिनेशन आपके फोड़े-फुंसी, मुंहासे और स्किन डिजीज का कारण बन सकता है। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें