54 साल की उम्र में अमेरिकी गायिका लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन, माइकल जैक्सन समेत की थीं 4 शादियां

हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। फेमस अमेरिकी सिंगर और सॉन्गराइटर लिसा मैरी प्रेस्ली का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को लिसा को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद मेडिकल इमरजेंसी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

American singer Lisa Marie Presley died at the age of 54, had 4 marriages including Michael Jackson