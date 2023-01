'अवतार 2' की कमाई 1 बिलियन के पार, दुनिया भर में बजा डंका

नई दिल्लीPublished: Jan 02, 2023 04:39:37 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Avatar 2 Box Office Collection: हॉलीवुड फिल्म 'अवतार 2' (Avatar The Way Of Water) की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। इस फिल्म ने दुनिया भर में कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड बना लिया है। फिल्म 'अवतार 2' ने 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है।

Avatar 2 Box Office Collection

Avatar 2 Worldwide Collection: हॉलीवुड निर्देशक जेम्स कैमरून की 'अवतार द वे ऑफ वाटर' की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रिलीज के करीब 2 हफ्ते बाद भी 'अवतार 2' की कमाई में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच कई फिल्में रिलीज हुई और आकर बंद डिब्बे में चली भी गई, लेकिन अवतार-2 को कोई भी फिल्म अभीतक टक्कर नहीं दे पाई है। अब तो आलम ये है कि दुनिया भर में बिजनेस के मामले में 'अवतार द वे ऑफ वाटर' का कलेक्शन करीब 1 बिलियन के करीब पहुंच गया है। जिसके चलते ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इस फिल्म को देखने के लिए अभी भी लोगों की भीड़ सिनेमाघरों में देखी जा सकती है। इस फिल्म के ग्राफिक्स और वीएफएक्स इफेक्ट्स वाकई में काबिले तारीफ है। इस फिल्म में सभी स्टार्स की एक्टिंग के साथ ही फिल्म के डाइरेक्शन को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में सबसे अच्छी बात जो लोगों को पसंद आ रही हैं वह है इस फिल्म की कोरियोग्राफी।