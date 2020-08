Occult Museum से डरावनी Annabelle डॉल हुई गायब? खबर सुनते ही लोगों में मची खलबली, जानिए पूरा सच

नई दिल्ली | हॉलीवुड हॉरर फिल्मों को अगर आप देखते हैं तो आपने कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स फ्रैंचाइज (The Conjuring) की सभी मूवीज जरूर देखी होंगी और इसमें एनाबेल डॉल (Annabelle Doll) को भी बखूबी देखा होगा। जी हां वही डरावनी डॉल जिसकी कहानी रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इसकी एक फ्रैंचाइज एनाबेल कम्स होम (Annabelle Comes Home) पिछले साल रिलीज हुई थी। फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही खूब पसंद किया था। अब हाल ही में खबर आई कि ऑकल्ट म्यूजियम (Occult Musuem) में रखी ये हॉन्टेड डॉल कहीं गायब (Annabelle Doll escaped) हो गई है। यानी कि ये कहीं चली गई है क्योंकि ये चल भी सकती है। इस खबर के सामने आते ही ट्विटर पर एनाबेल ट्रेंड (Annabelle Twitter trend) करने लगा। यूजर्स इस बारे में बात करने लगे कि आखिर डॉल कहां गई होगी। साथ ही कई मीम्स भी बन गए। लेकिन क्या है पूरी सच्चाई जानिए।

एनाबेल डॉल म्यूजियम से गायब हो गई है दरअसल ये खबर झूठी थी। किसी ने इस तरह की अफवाह फैला दी थी जिसके बाद लोगों में खलबली मच गई। जैसा कि ये डॉल हॉन्टेड है और अब तक तीन फिल्में इसको लेकर बन चुकी हैं तो लोग इससे काफी अच्छे से वाकिफ हैं। ट्विटर पर एनाबेल को लेकर चर्चा की जाने लगी। हालांकि जब लोगों को इस खबर का सच पता चला तो सभी को सुकून मिला।

Me when I saw Annabelle looking at me across the room laughing at tweets about her for the last 3 hours pic.twitter.com/nuIkyM2iFL — 🌈Space Waffles (@JUICYCHEEKS10) August 15, 2020

बता दें कि एड. और लोरेन वॉरेन (Ed and Lorraine Warren) पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने कई ऐसे केस सुलझाए और शापित-प्रेत बाधित वस्तुएं अपने घर के तहखाने में रखी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आम जनता के लिए ये हानिकारक साबित हो सकती थी। हालांकि कुछ साल पहले इन सभी चीजों को ऑकल्ट म्यूजियम में सार्वजनिक कर दिया गया। लेकिन इसमें रखी सभी चीजों के संग्रह को छूने की इजाजत नहीं दी गई। इसी म्यूजियम में ऐनाबेल डॉल को भी रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि इस डॉल में बुरी शक्तियां हैं और आम जनता के लिए नुकसान बन सकती है।

#annabelleescaped the world can feel safer knowing that Annabelle is still locked up in her case at Ed and Lorraine Warren Museum in Ct...Annabelle never escaped this was a rumor to scare and terrify everyone pic.twitter.com/ui6tJJ6gjc — Irish Princess (@IrishPr39208654) August 15, 2020