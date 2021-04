अमेरिकी सिंगर ने खुद को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं-'मैं लेस्बियन हूं'

नई दिल्ली। हॉलीवुड की मशहूर सिंगर केहलानी वैसे तो अपनी खूबसूरती और बोल्डनस की वजह से छाईं रहती हैं। वहीं दुनियाभर में उनके गाने भी खूब पसंद किए जाते हैं। वहीं इन दिनों सिंगर एक अलग ही वजह से चर्चाओं में छाईं हुईं हैं। हाल ही में सिंगर केहलानी ने एक टिक टॉक वीडियो बनाय था। जिसमें उन्होंने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जिसके बाद से सिंगर केहलानी के फैंस काफी हैरान हैं। यही वजह है कि वह सोशल मीडिया पर छाईं हुईं हैं। चलिए आपको बतातें हैं कि आखिर सिंगर केहलानी ने क्या बड़ा खुलासा किया।

Kehlani officially comes out as a lesbian in new TikTok. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/P1R8KJK34c