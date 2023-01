एवेंजर्स स्टार जेरेमी रेनर का हुआ एक्सीडेंट, एयरलिफ्ट कर ले जाया गया हॉस्पिटल

Submitted by:

'एवेंजर्स सीरीज' में नजर आने वाले हॉलीवुड स्टार जेरेमी रेनर का एक्सीडेंट हो गया है। वह वीकेंड पर अपने घर के आस पास जाने बर्फ को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उनके साथ यह हादसा हुआ। वह अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल अभिनेता की हालत स्थिर बताई जा रही हैं।

Jeremy Renner: Avengers star 'critical but stable' in hospital after snow plough accident