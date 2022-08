खुद को निर्दोष साबित करने के लिए Johnny Depp ने सबूत के तौर पर कोर्ट में दी थी Amber Heard की न्यूड फोटोज!

अमेरिकी अभिनेता जॉनी डेप और एंबर हर्ड का केस काफी लंबा चला। इस केस ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं। कोर्ट में 6 हफ्ते तक सुनवाई के बाद एम्बर हर्ड जब जॉनी डेप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हार गईं तो भी इसके खूब चर्चे हुए। एंबर को मुआवजे के तौर पर जॉनी को 1.5 अरब (15 मिलियन डॉलर) रुपये चुकाने हैं। केस में फैसला तो आ चुका है, लेकिन इससे जुड़े खुलासे आज तक हो रहे हैं।

Published: August 02, 2022 11:04:37 am

अब ट्रायल से पहले अदालत में दिए गए डॉक्यूमेंट्स से कई शॉकिंग खुलासे हुए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6,000 पन्नों के प्री-ट्रेल कोर्ट में जमा दस्तावेजों में बताया गया है कि डेप की टीम ने सबूत के तौर पर एंबर हर्ड की न्यूड तस्वीरें जमा करवाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ हर्ड की टीम ने भी दावा किया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवा ले रहे हैं।



इस केस ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। हर किसी की नजरें इस केस से जुड़े अपडेट्स पर थी। केस के दौरान कई लोग गवाह के रूप में उपस्थित हुए। इनमें परिवार के सदस्य, हर्ड की मेकअप आर्टिस्ट आदि शामिल थे। हर्ड की मेकअप आर्टिस्ट ने बताया था कि डेप द्वारा दिए गए जख्मों को छिपाने के लिए उन्होंने हर्ड के चेहरे पर भारी मेकअप किया था।

