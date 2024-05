All We Imagine As Light Theatre Release : भारतीय फिल्ममेकर पायल कपाड़िया की फिल्म ‘ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट’ ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। जल्द ही ये फिल्म अब थिएटर पर रिलीज होने जा रही है। जानिए कब होगी रिलीज।