Yeison Jimenez Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Yeison Jimenez Dies: इंडस्ट्री से एक के बाद एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। पहले फेमस सिंगर प्रशांत तमांग की लाश उनके घर मे मिली थी, जिसके बाद कोहराम मच गया था। इसी बीच अब हॉलीवुड के फेमस सिंगर येइसन जिमेनेज (Yeison Jiménez) के निधन की खबर आई है। जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई है। और जिस तरह से 34 साल के सिंगर ने दुनिया को अलविदा कहा है वह भी बेहद दर्दनाक है। इस खबर से हर तरफ मातम छा गया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीर शेयर कर सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं, कई लोग अभी भी हैरान है कि कैसे सिंगर का प्लेन क्रैश हुआ और वह सबको छोड़ चले गए।