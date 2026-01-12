Yeison Jimenez Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम

फेमस सिंगर येइसन जिमेनेज की प्लेन क्रैश में हुई मौत
Yeison Jimenez Dies: इंडस्ट्री से एक के बाद एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। पहले फेमस सिंगर प्रशांत तमांग की लाश उनके घर मे मिली थी, जिसके बाद कोहराम मच गया था। इसी बीच अब हॉलीवुड के फेमस सिंगर येइसन जिमेनेज (Yeison Jiménez) के निधन की खबर आई है। जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई है। और जिस तरह से 34 साल के सिंगर ने दुनिया को अलविदा कहा है वह भी बेहद दर्दनाक है। इस खबर से हर तरफ मातम छा गया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीर शेयर कर सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं, कई लोग अभी भी हैरान है कि कैसे सिंगर का प्लेन क्रैश हुआ और वह सबको छोड़ चले गए।
कोलंबियाई सिंगर येइसन जिमेनेज अपने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए मेडेलिन जा रहे थे। उन्होंने कोलंबिया के पाइपा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन विमान ने जैसे ही आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की, उसमें तकनीकी खराबी आ गई। देखते ही देखते विमान में आग लग गई और वह क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट कैप्टन हर्नांडो टोरेस और सिंगर के साथ सवार सभी 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे से कुछ समय पहले ही सिंगर ने एक इंटरव्यू में दिया था। जिसमें येइसन ने बताया था कि उन्हें बार-बार अपनी मौत के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा था, "मैंने तीन बार सपना देखा कि हमारा प्लेन क्रैश होने वाला है। एक सपने में तो मैंने देखा कि हम सब मर चुके हैं और हमारी मौत की खबर टीवी पर चल रही है।" सिंगर ने बताया कि सपनों में वह देखते थे कि प्लेन का पंख टूट गया है और विमान कंट्रोल खो रहा है। इन सपनों ने उन्हें इतना डरा दिया था कि उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट (मनोवैज्ञानिक) की मदद तक लेनी पड़ी थी।
येइसन ने एक पहले कि घटना का भी जिक्र किया था जब वह बाल-बाल बचे थे। उन्होंने बताया था कि एक बार उड़ान भरने के महज 14 सेकंड बाद ही इंजन से अजीब आवाजें आने लगी थीं। विमान के सामने एक बड़ा पहाड़ था और इंजन फेल हो रहे थे। उस दौरान सिंगर ने कहा था, "मैंने अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचा। मेरा बच्चा पैदा होने वाला था और मुझे डर था कि मैं उससे कभी मिल नहीं पाऊंगा।" उस हादसे के बाद वह चार महीने तक डिप्रेशन में रहे थे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया।
कोलंबिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस दर्दनाक हादसे की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। येइसन जिमेनेज की मौत की खबर के बाद उनके लाखों फैंस और करीबी दोस्त सदमे में हैं। लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद नियति ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन वह चाहकर भी अपनी मौत को नहीं टाल सके।
