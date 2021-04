आयरन मैन के फैंस ने लगाया बिलबोर्ड, वापसी की रखी है डिमांड

नई दिल्ली | मार्वल स्टूडियोज की सुपरहिट फिल्मों में टोनी स्टार्क यानी आयरमैन के किरदार से मशहूर रॉबर्ट डावनी जूनियर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ विदेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फिल्म अवेंजर्स: एंड गेम के क्लाइमेक्स से आयरन मैन के फैंस काफी निराश हुए थे। अंत में आयरन मैन ने सबको बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। अब फैंस एक बार फिर आयरन मैन की डिमांड कर रहे हैं। दरअसल, फैंस अपने फेवरेट आयरन मैन को फिर से देखना चाहते हैं जिसके चलते उन्होंने लॉस एंजलिस में एक बिलबोर्ड लगाया है।

A new billboard has been put up by fans in Los Angeles, and asks Marvel Studios to bring the Iron Man, Tony Stark, back to life. pic.twitter.com/JtG2GvdzmL