किसानों के लिए पैसे लेकर ट्वीट करने वाली बात के बाद दिखा Mia Khalifa का 100 डॉलर का लेन-देन, अमेरिकी एक्ट्रेस ने कही ये बात

नई दिल्ली | किसान आंदोलन (Kisan Andolan) को लेकर विदेशी सेलेब्स के ट्वीट करने के बाद उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी इन सितारों को लताड़ लगाई और कहा कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। वहीं कुछ ने मिया खलीफा (Mia Khalifa), रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और अमांडा सर्नी जैसी हस्तियों पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया। लोगों ने कहा कि किसान आदोंलन पर बोलने के लिए इन लोगों को पैसे मिले हैं। हालांकि मिया ने भी इस बात की खूब खिंचाई की और कहा कि मैं तब तक बोलती रहूंगी जब तक पैसे नहीं मिल जाते। इसी बीच एक ऐसा ट्वीट भी सामने आया जिसमें दोनों द्वारा 100-100 डॉलर का लेन देन दिख रहा है।

दरअसल, मिया खलीफा और अमांडा सर्नी को लगातार ट्रोलर्स कई सारी बातें बोल रहे हैं। ऐसे में मिया और अमांडा भी चुप नहीं बैठ रहीं। मिया ने एक ट्वीट किया जिसमें दिख रहा है कि वो अमांडा को 100 डॉलर रुपए दे रही हैं। इसके बाद अमांडा ने उन्हें 100 डॉलर दिए। मिया ने इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपने ट्विटर पर शेयर किया और अमांडा को टैग भी किया। मिया ने इसके साथ लिखा- और बिल्कुल ऐसे ही, दो लड़कियों के एक ट्वीट ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सरकार को हिलाकर रख दिया। मिया ने इस ट्वीट में #forthefarmers जैसा हैशटैग भी लगाया है। जिससे एक बार फिर उन्होंने बता दिया कि वो अब भी किसानों का समर्थन कर रही हैं।

Thanks for paying me first! My Apple Pay wallet was empty. 😂😂 https://t.co/jy9YnRsOIk