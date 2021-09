अमेरिकी रैपर ने माथे पर जड़वाया था 175 करोड़ रुपए का पिंक डायमंड, भीड़ में फैन ने लिया खींच

नई दिल्ली। दुनिया में अलग-अलग किस्म के इंसान है। किसी को कुछ शौक है तो किसी को कुछ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी रैपर लिल उजी वर्ट (American Rapper Lil Uzi Vert) ने अपने माथे पर 175 करोड़ रुपए का पिंक डायमंड जड़वा रखा था। उन्होंने अपने माथे के बीचों-बीच इसे लगवाया था। उनके इस अजीबो-गरीब शौक के कारण वह सुर्खियों में आ गए थे। लेकिन अब उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। लिल उजी ने बताया कि एक फेस्ट के दौरान फैंस की भीड़ में से एक फैंन ने उनके माथे से डायमंड निकाल दिया था। उनकी माथे से खून निकलते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

At rapper Lil Uzi Vert, fans tore a diamond from his forehead. During the performance, as the rapper jumped into the crowd from the stage, fans pulled out a $ 24 million jewel inserted into his forehead. (P.S. stone was returned soon) pic.twitter.com/dFr4pJgu9b

फैन ने माथे से निकाला डायमंड

हाल ही में DARK_KILROY नाम के एक ट्विटर अकाउंट से उनकी कुछ तस्वीरें शेयर की गईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वह मिरर में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं और उनके माथे पर पिंक डायमंड लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तस्वीर में उनके माथे से खून निकल रहा है। इन तस्वीरों के साथ लिखा गया 'रैपर लील उजी वर्ट के प्रशंसकों ने उनके माथे से एक हीरा निकाल दिया। परपॉर्मेंस के दौरान, जैसे ही रैपर मंच से फैंस की भीड़ में कूदें, प्रशंसकों ने उसके माथे में लगा 24 मिलियन डॉलर का डायमंड निकाल दिया।'

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰