Health Tips: नाभि में तेल लगाने से मिलते हैं ये आश्चर्यजनक फायदे, जानें कैसे करें इस्तेमाल

जयपुरPublished: Oct 27, 2023 11:37:08 am

नाभि, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा रहते हैं। यह न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आयुर्वेद में नाभि को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। नाभि में तेल लगाने का एक विशेष महत्व है, जो हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इस लेख में, हम जानेंगे कि नाभि में तेल लगाने से कैसे हमें बेहतर स्वास्थ्य और जीवन मिलता है, और कौन-कौन सी समस्याएं हमें दूर हो सकती हैं।

Amazing benefits of applying oil in the navel