विटामिन बी12 की कमी से कम उम्र में आ सकता है बूढ़ापा, इन 4 फूड्स से करें भरपाई

विटामिन बी12 एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य, और DNA संश्लेषण में मदद करता है। विटामिन बी12 की कमी एक आम समस्या है, खासकर वृद्ध लोगों में। विटामिन बी12 की कमी के कई लक्षण हो सकते हैं, जिनमें थकान, कमजोरी, कब्ज, और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल हैं।

Vitamin B12 deficiency can make you look old, here are 5 foods to boost your levels