Health Tips : गेहूं के आटे में इन चीजों को मिलाकर खाएं, दूर भाग जाएंगी बीमारियां

हम सभी की रसोई में गेहूं का सबसे अहम स्थान है। लोगों कहते हैं कि गेहूं की रोटी खाए बिना उनका दिनभर का पोषण पूरा नहीं होता। लेकिन गेहूं के आटे में कुछ अन्य चीजें मिलवाकर पिसवाएंगे और उसकी रोटी खाएंगे तो यह पौष्टिकता बढ़ा देगी।

Health Tips: Mix gram, soybean and barley in wheat flour and eat it