स्किन पर लाल चकत्ते, खुजली और जलन महसूस होती है तो आपको एक्जिमा हो सकता है , जानिए इसके बारे में

जयपुरPublished: Aug 08, 2023 10:16:23 am Submitted by: Manoj Kumar

Eczema causes and treatment : एक्जिमा के चार प्रकार हैं- कॉन्टेक्ट, एटोपिक, डिस्कॉयड और सेबोरहोइक। यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों को किसी भी मौसम में हो सकती है।

Eczema causes and treatment

There are four types of eczema : एक्जिमा के चार प्रकार हैं- कॉन्टेक्ट, एटोपिक, डिस्कॉयड और सेबोरहोइक। यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों को किसी भी मौसम में हो सकती है। Eczema is a skin disease : एक्जिमा त्वचा संबंधी रोग है जिसमें स्किन पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। बार-बार खुजली और जलन महसूस होती है। ऐसे में कई बार बैक्टीरियल इंफेक्शन से ये चकत्ते पक जाते हैं जिनमें से पानी आने लगता है। यह एलर्जी के अलावा मौसम में बदलाव होने पर भी प्रभावित करती है। जानते हैं इसके बारे में -