Home Remedies for Back Pain: क्या पीठ के दर्द से हैं परेशान? तो 5 घरेलू नुस्खे दिलाएंगे पेन से आराम

Home Remedies for Back Pain: आज की बदलती जीवनशैली पीठ या कमर दर्द का कारण बन रही है। ऑफिस में लगातार बैठकर काम करने से अक्सर लोगों को पीठ दर्द की शिकायत रहती है। यह किसी भी उम्र में होने वाली तकलीफदेह बीमारी है। लेकिन इस दर्द से तुरंत राहत दिलाने में कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते है। चलिए जाने उन घरेलू उपायों के बारे में

Home Remedies for Back Pain: आजकल के समय में पीठ दर्द होना आम बात हो गई है। कैल्शियम, विटामिन की कमी, रूमेटायड आर्थराइटिस, मांसपेशियों एवं तन्तुओं में खिंचाव, गर्भाशय में सूजन, मासिक धर्म में गड़बड़ी, गलत आसनों के प्रयोग आदि अनेक कारणों से पीठ में दर्द हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान और बाद में हार्मोनल परिवर्तन, वजन बढ़ना और एपिड्यूरल इंजेक्शन के कारण गर्भावस्था के बाद पीठ दर्द एक बहुत ही सामान्य घटना है। कभी-कभी तो डॉक्टरों के इलाज के बाद भी इस दर्द से राहत नहीं मिल पाती है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिनको अपनाकर आप इस दर्द से राहत पा सकते हैं।

Home Remedies to get relief from back pain