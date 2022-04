Home Remedies for Burning Feet: क्या आप भी तलवे में हो रहे जलन से परेशान है, तो ये घरेलू नुस्खे दिलाएंगे तुरंत राहत

Home Remedies for Burning Feet: गर्मियों की मौसम में अक्सर तलवे में जलन होने की समस्या होती रहती है। इस जलन के कारण चलने-फिरने और खड़े होने में पैरों में दर्द और चुभन भी महसूस होने लगती है। थकान या पानी की कमी की वजह से भी तलवे में जलन की समस्या हो सकती है।

Home Remedies for Burning Feet: गर्मियों में तलवे में जलन होने के कई वजह हो सकते हैं। जैसे कि रात के समय पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन का तेज होना, बहुत ज्यादा थकान, प्रेग्नेंसी, पानी की कमी, एलर्जी और हार्मोनल गड़बड़ियां। तलवे में जलन होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पैरों के तलवों में जलन की समस्या को दूर करने के लिए लोग कई तरह के घरेलू उपाय करते हैं। ऐसे ही आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिससे आपकी तलवे में जलन की समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में

Home remedies to get relief from burning feet