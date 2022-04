Home Remedies for Burning Hands: किचन में काम करते समय अगर आपके हाथ जल जाए, तो तुरंत राहत पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies for Burning Hands: किचन में काम करते समय अक्सर हाथ जल जाते है जिससे हमें काफी दिक्कत होती हैं। आग, तेल या अन्य किसी अन्य तरल पदार्थ से त्वचा के जलने पर असहनीय दर्द होता है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय आपको इस दर्द से तुरंत राहत दिला सकते हैं।

Home Remedies for Burning Hands: किचन में काम करते समय या क‍िसी कारण जब हमारी त्‍वचा जल जाती है या त्‍वचा जलने से घाव हो जाता है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। मामूली रूप से जलने के घाव तो समय के साथ भर जाते हैं लेकिन गंभीर रूप से जलने पर संक्रमण को रोकने और घावों को भरने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है। आम तौर पर जलने पर होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले घरेलू उपाय को ही अपनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में

Home remedies to get relief from burning hands