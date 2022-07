Stomach Burning Home Remedies: क्या आप पेट की जलन की समस्या से है परेशान? तो ये घरेलू उपाय राहत दिलाने में आएंगे काम

Stomach Burning Home Remedies: गलत खानपान और तेज मिर्च-मसाले का सेवन करने की वजह से पेट में जलन की समस्या होने लगती है। ऐसे में इस समस्या से राहत दिलाने में कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं।

Stomach Burning Home Remedies: गर्मियों के मौसम में ज्यादातर लोगों में पेट में जलन की समस्या होती है। पेट में जलन होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर गलत खा पी लेने की वजह से पेट में जलन की समस्या बनी रहती है। जैसे खाने में तेज मिर्च-मसाले का सेवन, ज्यादा तला-भूना खाना और अधिक शराब पीना आदि की वजह से पेट में जलन की समस्या होती है। इसके अलावा पेट में जलन होने की कई वजह हो सकते हैं। ऐसे में इस समस्या से राहत पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं जो पेट की जलन से राहत दिलाने में आपकी मदद कर सकते है। तो आइए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में जो पेट की जलन से राहत दिलाने में मदद करते है

Home remedies to get relief from stomach burning