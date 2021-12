Home Remedies for Anemia: शरीर में हो रही खून की कमी को पूरा करने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies for Anemia: शरीर में खून की कमी होना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शरीर में आयरन कम होने का सीधा मतलब है खून की कमी। एनीमिया शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह की कमी के कारण होती है जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं। पुरुषों को मुकाबले महिलाओं के शरीर में खून की कमी अधिक होती है। कुछ घरेलू उपाय द्वारा खून की कमी को पूरा कर सकते हैं।

नई दिल्ली। Home Remedies for Anemia: शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा से कम खून में कमी आना स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। खून की कमी होने पर शरीर में कई तरह की समस्‍याएं शुरू हो जाती हैं और कई दिनों तक ऐसा रहने ने गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। शरीर में आयरन की कमी मतलब कि खून की कमी। हमारे स्वस्थ्य शरीर के लिए पोषक तत्वों के साथ-साथ आयरन भी जरूरी होता है। जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। पुरुषों को मुकाबले महिलाओं के शरीर में खून की कमी अधिक होती है।

Home remedies to get rid of Anemia