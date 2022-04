Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को करना चाहते हैं नार्मल तो डाइट में इन 4 चीज़ों को बना सकते हैं हिस्सा

Low Blood Pressure: यदि आप लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो इस समस्या को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं, इनको अपनाकर न केवल लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है वहीं ये बॉडी को स्वस्थ बना के रखने में भी मदद करते हैं।

Updated: April 30, 2022 11:27:38 am

Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है इस बीमारी ने बहुत लोगों को अपना शिकार बना रखा है। ये समस्या अक्सर उन व्यक्तियों को ज्यादातर रहती है जो कि फिजिकली एक्टिव नहीं नहीं रहते हैं और एक ही जगह पर बैठे-बैठे पूरे दिन काम करते रहते हैं। वहीं डाइट रूटीन भी सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में इन व्यक्तियों को अक्सर कमजोरी महसूस होती रहती है, ये सारी चीजें हीं लो बीपी का सबसे बड़ा कारण बनती हैं।





जानिए बीपी लो होने के इन लक्षणों के बारे में

-सांस को सही तरीके से न ले पाना

-शरीर में कमजोरी का अहसास होना, वहीं चाल-फेर में दिक्कत महसूस होना

-डिहाइड्रेशन की समस्या होना, शरीर में पानी की कमी हो जाना

-बार-बार मितली आना

-सिर में दर्द बने रहना और लगातार चक्कर आना





natural and home remedies to control the low blood pressure