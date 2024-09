Cold and cough home remedy : 50 पैसे से भी कम खर्च में सर्दी-जुकाम को तुरंत ठीक कर देगा यह घरेलु नुस्खा

सर्दी-जुकाम का परंपरागत इलाज Cold and cough home remedy सर्दी-जुकाम (Cold and cough) का इलाज अक्सर गरारे करने और आराम करने से किया जाता है। दवाओं में इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल जैसे विकल्प होते हैं, लेकिन ये लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं, इलाज नहीं। अब एक नए अध्ययन ने यह सुझाव दिया है कि नमक-पानी का घोल नाक में डालने से सर्दी (Cold and cough) के लक्षणों की अवधि को कम किया जा सकता है।

अध्ययन की विधि और परिणाम ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा किए गए इस अध्ययन में 407 बच्चों को शामिल किया गया। इनमें से आधे बच्चों को नाक में नमक-पानी की बूंदें दी गईं, जबकि अन्य को सामान्य देखभाल दी गई। परिणामस्वरूप, नमक-पानी का घोल लेने वाले बच्चों में सर्दी के लक्षण औसतन छह दिन तक रहे, जबकि सामान्य देखभाल वाले बच्चों में यह आठ दिन तक रहा।

माताओं की राय और शोध का महत्व रॉयल इंफरमरी ऑफ एडिनबर्ग के कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के मानद क्लीनिक सीनियर लेक्चरर डॉ. संदीप रामलिंगम के अनुसार, यह शोध घरेलू उपचार को बड़े पैमाने पर परीक्षण में दोहराने का एक प्रयास था। इस शोध में 82 प्रतिशत माता-पिता ने बताया कि उनके बच्चों की सर्दी (Cold and cough) जल्दी ठीक हो गई और 81 प्रतिशत ने भविष्य में भी इस उपाय का उपयोग करने की इच्छा जताई।

Cold and cough home remedy : सुरक्षित और प्रभावी समाधान यह अध्ययन यह भी दर्शाता है कि नमक-पानी के नेजल ड्रॉप्स को सुरक्षित रूप से घर पर बनाया जा सकता है। यह सर्दी-जुकाम (Cold and cough) के सामान्य इलाज के लिए एक आसान और सस्ता उपाय है। इसके इस्तेमाल से दवाओं का खर्च भी कम हो सकता है और परिवार के सदस्यों को सर्दी लगने की संभावना भी कम हो सकती है।

वैश्विक स्तर पर संभावनाएँ नमक-पानी का घोल एक सरल, सस्ता और सुरक्षित उपाय है जिसे विश्वभर में लागू किया जा सकता है। यह न केवल सर्दी-जुकाम (Cold and cough) से राहत पाने का एक तरीका है, बल्कि दवाओं की आवश्यकता को भी कम करता है। इसके परिणामस्वरूप, वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार और चिकित्सा खर्चों में कमी आ सकती है।

इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि साधारण घरेलू उपाय भी प्रभावशाली हो सकते हैं, और यह एक आशाजनक विकल्प प्रस्तुत करता है जो सर्दी-जुकाम के इलाज में मदद कर सकता है।