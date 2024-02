खांसी, जुकाम, बुखार? इन घरेलू नुस्खों से पाएं राहत, जिएं बेफिक्र

Submitted by:

हर साल सर्दी के मौसम में वायरल इंफेक्शन बढ़ जाते हैं, जिनमें खांसी, जुकाम, बुखार और थकावट जैसे लक्षण होते हैं। कई बार उल्टी, दस्त भी हो सकते हैं। इनमें से ज्यादातर मामले गंभीर नहीं होते, लेकिन कुछ में कान में इंफेक्शन, सांस लेने में तकलीफ या निमोनिया जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

Fever, Cough, Runny Nose? Beat the Winter Blues with These Tips