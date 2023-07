ईएनटी एक्सपर्ट की सलाह : अगर तीन हफ्ते से अधिक समय से है मुंह में छाला तो करें ये उपाय

जयपुरPublished: Jul 03, 2023 03:14:15 pm Submitted by: MANOJ VASHISTH

Treatment of blister in the mouth : मुंह के छाले व्यक्ति का खाना पीना तक बंद कर देते हैं। ऐसे में समय पर इलाज के साथ इनका कारण जानना जरूरी है। मुंह के भीतर हुआ छाला दो से तीन हफ्ते के भीतर नहीं भर रहा है तो ये चिंताजनक है। ईएनटी विशेषज्ञ ने बताया...

Treatment of blister in the mouth