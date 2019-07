महज 769 रुपये में मिल रहा Airtel Digital TV सेट टॉप बॉक्स, जानिए पूरा ऑफर

नई दिल्ली: Tata Sky , airtel digital tv , D2h और dish tv अपने सेट टॉप बॉक्स की कीमत में कटौती कर रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों DTH कनेक्शन खरीदना काफी सस्ता हो गया है। इस बीच Airtel Digital TV ने अपने सेट टॉप बॉक्स की कीमत में 500 रुपये की भारी कटौती की है, जबकि इसकी कीमत 1,953 रुपये है। इसके अलावा भी कंपनी यूजर्स को 1,000 रुपये का बेनिफिट दे रही है, जिसके बाद सेट टॉप बॉक्स आपको महज 769 रुपये में मिलेगा। साथ ही आपको 150 पसंदीदा चैनल्स भी फ्री मिलेगा। बता दें कि 150 चैनल्स की कीमत एक महीने के लिए 452 रुपये होती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिन एयरटेल डिजिटल टीवी सब्सक्राइबर्स के पास SD सेट-टॉप बॉक्स है और वो इसे HD में अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो 699 रुपये ( सेट टॉप बॉक्स ) और 150 रुपये (इंजीनियर विजिट चार्ज) देना होगा। HD सेट-टॉप बॉक्स में आपको फुल HD पिक्चर क्वालिटी और डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा आप अपने फेवरेट टीवी शो को भी रिकॉर्ड कर सकते है और पॉज, फॉर्वर्ड व रिवाइंड करने का भी फीचर दिया गया है।

बता दें कि Airtel Digital TV ने अपने SD व HD यूजर्स के लिए 6 नए प्लान पेश किए है जो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की वैधता वाले हैं। इसमें Hindi Value SD pack,Gujarat Value Sports SD, Gujarat Value Sports HD, Gujarat Mega SD और Gujarat Mega HD, Ultimate Dhamaka Pack (UDP) SD प्लान शामिल है। इन सभी पैक्स में ZEE और Star समेत कई अन्य चैनल्स देख सकते हैं। सबसे सस्ता Hindi Value SD पैक है और इसकी वैधता 195 दिनों ( 6 महीनों ) की है। इसकी कीमत 280 रुपये मासिक है यानी 6 महीनों के लिए 1,681 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर इस प्लान को एक साल के लिए स्टैंडर्ड कनेक्शन के लिए लेते हैं तो 3,081 रुपये चुकाने पड़ेंगे। वहीं मल्टीपल कनेक्शन के लिए 2,431 रुपये चुकाने होंगे।