Infinix ने महज 13999 रुपये में 43 इंच का स्मार्ट टीवी और लैपटॉप किया लॉन्च! कम कीमत में मिलेंगे कई प्रीमियम फीचर्स

Infinix INBook X2 Plus लैपटॉप की कीमत और फीचर्स यह एक कम स्लिम,हल्का और प्रीमियम लैपटॉप है। फीचर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में 15.6-इंच की Full HD डिस्प्ले दिया है और यह 300 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इस लैपटॉप के बेस मॉडल में परफॉरमेंस के लिए Intel Core i3 11th Gen प्रोसेसर दिया है और यह 8GB RAM और 256GB, SSD स्टोरेज के साथ आता है। यह लैपटॉप i5 और i7 से लैस है और इनमें Iris Xe ग्राफिक्स मिलते हैं।

कनेक्टिविटी के लिए ये लैपटॉप USB-C पोर्ट, USB 3.0 पोर्ट, HDMI पोर्ट, SD कार्ड स्लॉट और 3.5 mm हेडसेट जैक से लैस हैं। Infinix INBook X2 Plus की कीमत 32,990 रुपये से शुरू होती है, और इसकी बिक्री 18 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।





INBOOK X2 PLUS की कीमतें



Infinix INBook X2 Plus i3 8+256GB: 32990 रुपये

Infinix INBook X2 Plus i3 8+512GB: 35990 रुपये Infinix INBook X2 Plus i5 8+512GB: 42990 रुपये Infinix INBook X2 Plus i5 16+512GB: 47990 रुपये