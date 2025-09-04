Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Tarot Rashifal, 5 September 2025: मेष से मीन तक जानिए कौन से राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी और किसे रखना होगा ध्यान?

Aaj Ka Tarot Rashifal 5, September 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और मीन कैसे रहेगा शुक्रवार का दिन? किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किसे रहना होगा सतर्क? जानिए।

भारत

MEGHA ROY

Sep 04, 2025

आज का टैरो राशिफल 4 सितंबर 2025, आज का राशिफल, today tarot rashifal in hindi,
Tarot Rashifal 4 September 2025 | फोटो सोर्स- Patrika.com

Aaj Ka Tarot Rashifal, 5 September 2025: 5 सितंबर गुरुवार का दिन टारोट कार्ड में क्या लेकर आया है आपके लिए? क्या संकेत मेष से मीन तक के लिए हैं, कुछ विशेष बातें जहां तुला को मिलेगा मनचाहा अवसर, वहीं मेष राशि वालों को छोड़नी पड़ेगी पुरानी आदतें। आज के टैरो कार्ड में जानें किन राशियों में मिल सकती है भाग्य की सत्यता और किन्हें रहना होगा थोड़ी सावधानी। आइए जानते हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विशेष रूप से ली गई जानकारी के अनुसार, 5 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

आज मेष राशि के जातकों के लिए अपने पुराने तरीकों और आदतों को बदलने का समय है। अगर आप आज जो निर्णय लें, उस पर टिके रहें तो यह आपके लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अपने जीवन में बदलाव नहीं आने के पीछे जो कारण हैं, उन पर सोचें और धीरे-धीरे अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव लाने का संकल्प लें।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

वृषभ राशि के जातकों का मन आज कुछ पुरानी यादों में उलझ सकता है, जिससे उदासी महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि ध्यान भविष्य की योजनाओं पर रहे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको खुशी और समाधान दे सकती है, लेकिन भावनात्मक रूप से परेशान करने वाली बातों को आज टालना ही बेहतर रहेगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

मिथुन राशि के लिए आज का दिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का है। लंबे समय से टाल रही किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या लक्ष्य से जुड़े फैसले आज आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। घर या परिवार संबंधी किसी काम में दूसरों की राय पर ध्यान जरूर दें, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

कर्क राशि वालों के लिए आज धैर्य और शांति बनाए रखना जरूरी है। बड़े काम को पूरा करने में सफलता तब मिलेगी जब आप गुणवत्ता पर ध्यान देंगे, गति पर नहीं। भविष्य की योजनाओं पर फोकस बनाए रखना आपके काम में मदद करेगा और आत्मविश्वास भी बनाए रखेगा।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

सिंह राशि के जातक परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले के चलते विरोध का सामना कर सकते हैं। दूसरों के नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दें और केवल अपने निर्णय और उसके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ समर्थन और समझ भी आपके पक्ष में आएगी।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kanya)

कन्या राशि वालों के लिए आज जीवनशैली में बदलाव के संकेत हैं। आलस को दूर रखकर अपने प्रयासों को बढ़ाना जरूरी है। जब तक किसी विषय पर पूरी स्पष्टता न हो, काम शुरू न करें। पैसों की स्थिरता के लिए आवश्यक कदम आज उठाए जा सकते हैं।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

तुला राशि के जातकों को आज किसी से अचानक उपहार मिल सकता है। घर या व्यक्तिगत बदलाव के लिए की जाने वाली खरीदारी आपको खुशी देगी। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन अपनी पसंद की चीजें लेने से मन खुश रहेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

वृश्चिक राशि के लिए आज अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और समर्पण दिखाना आवश्यक है। मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन लगातार प्रयास और एकाग्रता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। समय-समय पर ध्यान भटक सकता है, इसलिए खुद को अपने लक्ष्य याद दिलाते रहें।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि वालों के लिए आज यह महत्वपूर्ण है कि वे मनपसंद चीजों और परिवार से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा उलझाव से बचें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

मकर राशि के जातकों को किसी क्षेत्र में माहिर बनने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। केवल पैसों पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी स्किल्स और क्षमताओं को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण होगा। युवा वर्ग को सकारात्मक सोच और जागरूकता बनाए रखना चाहिए।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)


कुंभ राशि के जातकों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी उतार-चढ़ाव मानसिक रूप से थकान पैदा कर सकते हैं। काम को टालना मानसिक कमजोरी के कारण हो सकता है। इसलिए खुद को आराम दें और महत्वपूर्ण फैसले ठंडे दिमाग से लें।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal meen)


मीन राशि के लिए आज दूसरों की बातों का असर आपके मन पर भारी पड़ सकता है। फैसले बदलने की कोशिश भविष्य में पछतावे का कारण बन सकती है। दूसरों की राय को सुनें, लेकिन तय करें कि उसे अपने निर्णय पर कितना असर देने देना है।

