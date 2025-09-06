Aaj Ka Tarot Rashifal, 7 September 2025: कर्क, सिंह और मकर के लिए शानदार रहेगा रविवार का दिन, जानिए सितारों की सलाह, पढ़ें आज का अन्य टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal, 7 September 2025: रविवार का यह दिन कुछ राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज कर्क, सिंह और मकर राशि के जातकों के लिए दिन काफी शुभ और ऊर्जा से भरा रहेगा। जहां कुछ को नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं दूसरों के लिए पुराने अटके हुए काम बनने के योग हैं। सितारों की चाल और टैरो की सलाह के अनुसार, दिनभर कैसे रहेंगे ।आइए जानते हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विशेष रूप से ली गई जानकारी के अनुसार, 7 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा।