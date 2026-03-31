Today Tarot Horoscope: आज का टैरो राशिफल 1 अप्रैल: वृष-तुला को प्रॉपर्टी लाभ, मकर-कर्क के लिए सावधानी का दिन

आज का टैरो राशिफल1 अप्रैल जानिए कैसा रहेगा आपका दिन|Patrika
Today Tarot Horoscope: आज 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत मंगलवार के शुभ दिन से हो रही है। यह दिन ऊर्जा, निर्णय और कर्म से जुड़ा माना जाता है, जो कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि आज कुछ राशियों को धन और संपत्ति से जुड़े लाभ मिल सकते हैं, जबकि कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर वृष और तुला राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े अच्छे योग बन रहे हैं। वहीं मकर और कर्क राशि के जातकों को आज संभलकर कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं आज का टैरो राशिफल।
आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कामकाज में आमदनी बनी रहेगी, लेकिन कुछ छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। बिज़नेस से जुड़े लोगों को हलचल भरा दिन रहेगा, पर फायदे के संकेत भी हैं।
प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो समय अनुकूल है। हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में खर्च बढ़ सकते हैं और कुछ लोग परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। करियर में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
परिस्थितियां तेजी से बदलेंगी, इसलिए पैसों के मामले में सतर्क रहें। रिश्तों में हल्की खटास आ सकती है, खासकर जीवनसाथी के साथ। सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।
आज थोड़ा संभलकर रहने का दिन है। दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, वरना बेवजह परेशानी या बदनामी का सामना करना पड़ सकता है।
घर-परिवार में उतार-चढ़ाव रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों से तालमेल बैठाना जरूरी होगा। यात्रा करते समय सामान का ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है।
खर्चों में कमी आएगी जिससे मन हल्का महसूस करेगा। परिवार और खासकर संतान को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे।
धन लाभ के अच्छे योग हैं और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला भी हो सकता है। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। बचत करने में भी सफलता मिल सकती है।
काम के सिलसिले में लंबी यात्रा का योग बन रहा है। दोस्तों और भाइयों का पूरा साथ मिलेगा। परिवार में कोई खुशखबरी या छोटा समारोह हो सकता है।
आज खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें। किस्मत साथ दे रही है, लेकिन मेहनत और मजबूत इरादे के बिना सफलता अधूरी रह सकती है।
लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। परिवार के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है। गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखें और बजट संभालकर चलें।
विदेश यात्रा या उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात खुशी देगी। पढ़ाई में मन लगेगा।
विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या सराहना मिल सकती है। भाई-बहनों का साथ मिलेगा।
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