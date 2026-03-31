31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Today Tarot Horoscope: आज का टैरो राशिफल 1 अप्रैल: वृष-तुला को प्रॉपर्टी लाभ, मकर-कर्क के लिए सावधानी का दिन

Tarot Rashifal1 April 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आया है, तो कुछ को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए, आसान और सहज भाषा में जानते हैं सभी 12 राशियों का टैरो संकेत…

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

image

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा

Mar 31, 2026

today tarot horoscope 1 april 2026, tarot rashifal 1 april 2026,

आज का टैरो राशिफल1 अप्रैल जानिए कैसा रहेगा आपका दिन|Patrika

Today Tarot Horoscope: आज 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत मंगलवार के शुभ दिन से हो रही है। यह दिन ऊर्जा, निर्णय और कर्म से जुड़ा माना जाता है, जो कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि आज कुछ राशियों को धन और संपत्ति से जुड़े लाभ मिल सकते हैं, जबकि कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर वृष और तुला राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े अच्छे योग बन रहे हैं। वहीं मकर और कर्क राशि के जातकों को आज संभलकर कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं आज का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कामकाज में आमदनी बनी रहेगी, लेकिन कुछ छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। बिज़नेस से जुड़े लोगों को हलचल भरा दिन रहेगा, पर फायदे के संकेत भी हैं।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो समय अनुकूल है। हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में खर्च बढ़ सकते हैं और कुछ लोग परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। करियर में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

परिस्थितियां तेजी से बदलेंगी, इसलिए पैसों के मामले में सतर्क रहें। रिश्तों में हल्की खटास आ सकती है, खासकर जीवनसाथी के साथ। सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

आज थोड़ा संभलकर रहने का दिन है। दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, वरना बेवजह परेशानी या बदनामी का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

घर-परिवार में उतार-चढ़ाव रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों से तालमेल बैठाना जरूरी होगा। यात्रा करते समय सामान का ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

खर्चों में कमी आएगी जिससे मन हल्का महसूस करेगा। परिवार और खासकर संतान को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

धन लाभ के अच्छे योग हैं और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला भी हो सकता है। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। बचत करने में भी सफलता मिल सकती है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

काम के सिलसिले में लंबी यात्रा का योग बन रहा है। दोस्तों और भाइयों का पूरा साथ मिलेगा। परिवार में कोई खुशखबरी या छोटा समारोह हो सकता है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

आज खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें। किस्मत साथ दे रही है, लेकिन मेहनत और मजबूत इरादे के बिना सफलता अधूरी रह सकती है।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। परिवार के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है। गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखें और बजट संभालकर चलें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

विदेश यात्रा या उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात खुशी देगी। पढ़ाई में मन लगेगा।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या सराहना मिल सकती है। भाई-बहनों का साथ मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Parshuram Jayanti 2026: कब है परशुराम जयंती? जानें सही डेट और मुहूर्त, सिर्फ ये 2 लोग ही कर सकते हैं पूजा
धर्म और अध्यात्म
parshuram jayanti 2026 date, parshuram jayanti kab hai,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

tarot card rashifal

tula rashifal

Published on:

31 Mar 2026 09:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Today Tarot Horoscope: आज का टैरो राशिफल 1 अप्रैल: वृष-तुला को प्रॉपर्टी लाभ, मकर-कर्क के लिए सावधानी का दिन

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 1 April 2026 : आज का राशिफल 1 अप्रैल : नए महीने की शुरुआत आपके लिए शुभ या अशुभ? जानें अभी

Aaj Ka Rashifal 1 April 2026
राशिफल

Surya Gochar April 2026 Upay: 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करेंगे, इन 6 राशियों को होगा बड़ा फायदा, करें ये खास उपाय

Surya Gochar April 2026, Surya Gochar in mesh rashi ,
राशिफल

Leader Zodiac Sign: नेतृत्व करने में सबसे आगे रहती हैं इन राशि की लड़कियां, करियर में हासिल करती हैं बड़ी सफलता और बनती हैं बॉस

leader zodiac sign girls, zodiac signs leadership ,
राशिफल

April Arthik Rashifal 2026:अप्रैल आर्थिक राशिफल: वृषभ, सिंह, तुला और धनु की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के खुलेंगे नए रास्ते

April Arthik Rashifal, April Arthik Rashifal 2026,
राशिफल

Neechbhang Rajyog April 2026: 11 अप्रैल से किस्मत का होगा बड़ा खेल, मीन राशि में नीचभंग राजयोग से इन राशियों को मिलेंगे सफलता के खास मौके

Neechbhang Rajyog 2026, Budh Gochar 2026, Neechbhang Rajyog April 2026,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.