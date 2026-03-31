Today Tarot Horoscope: आज का टैरो राशिफल 1 अप्रैल: वृष-तुला को प्रॉपर्टी लाभ, मकर-कर्क के लिए सावधानी का दिन

Today Tarot Horoscope: आज 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत मंगलवार के शुभ दिन से हो रही है। यह दिन ऊर्जा, निर्णय और कर्म से जुड़ा माना जाता है, जो कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि आज कुछ राशियों को धन और संपत्ति से जुड़े लाभ मिल सकते हैं, जबकि कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर वृष और तुला राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े अच्छे योग बन रहे हैं। वहीं मकर और कर्क राशि के जातकों को आज संभलकर कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं आज का टैरो राशिफल।