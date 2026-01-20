20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

आई माता की उपासना से जुड़ी आस्था, वडेर परंपरा और आई पंथ पर हुई सार्थक चर्चा

परिचर्चा में आई माता के जीवन, आई पंथ, वडेर (मंदिरों) की परंपरा, समाज की उत्पत्ति, इतिहास और वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। माही बीज सीरवी समाज का प्रमुख पर्व माना जाता है। घर-घर में पूजा-पाठ का आयोजन होता है, नारियल की ज्योत जलाई जाती है और माताजी से सुख-समृद्धि की कामना की जाती [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 20, 2026

माही बीज पर्व पर मंगलवार को हुब्बल्ली में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते सीरवी समाज के लोग।

माही बीज पर्व पर मंगलवार को हुब्बल्ली में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते सीरवी समाज के लोग।

परिचर्चा में आई माता के जीवन, आई पंथ, वडेर (मंदिरों) की परंपरा, समाज की उत्पत्ति, इतिहास और वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। माही बीज सीरवी समाज का प्रमुख पर्व माना जाता है। घर-घर में पूजा-पाठ का आयोजन होता है, नारियल की ज्योत जलाई जाती है और माताजी से सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। मान्यता है कि आई माता ने समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। विभिन्न स्थानों पर वडेर, जिन्हें मंदिर भी कहा जाता है, स्थापित हैं। यहां समाज के लोग समय-समय पर दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। समय के साथ समाज में परिवर्तन आया है और आज सीरवी समाज शिक्षा, व्यापार और विभिन्न व्यवसायों में आगे बढ़ रहा है। समाज आज देश के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है, दक्षिण भारत में भी समाज के लोग व्यापार और उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं।

श्रद्धाभाव से मनाते माही बीज
पाली जिले के मुसालिया निवासी वोराराम सोलंकी ने कहा, माही बीज पूरे श्रद्धाभाव से मनाते हैं। इस दिन पूजा-पाठ धूमधाम से होता है और समाज के लोग एकत्र होकर माताजी का स्मरण करते हैं। सीरवी समाज मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन से जुड़ा माना जाता है। परंपरागत रूप से खेती और पशुपालन समाज की आजीविका का आधार रहा है।

बिलाड़ा में भरता है मेला
पाली जिले के सोजतसिटी के निवासी तेजाराम चोयल ने कहा, माही बीज के अवसर पर बिलाड़ा में मेला भरता है। यह परंपरा वर्षों पुरानी है और समाज की एकता को मजबूत करती है।

गहरी आस्था माताजी के प्रति
पाली जिले के बगड़ी नगर के निवासी वेनाराम सोलंकी ने कहा, सीरवी समाज की आई माता के प्रति समाज में गहरी आस्था है। माही बीज और भाद्रवी बीज हमारे प्रमुख पर्व हैं, जिनसे हमारी पहचान जुड़ी है। यह पर्व आस्था, एकता और परंपरा का प्रतीक है। इस दिन समाजजन सामूहिक रूप से पूजा-पाठ करते हैं।

परिवार की खुशहाली की कामना
ब्यावर जिले के चावण्डिया कलां निवासी रतनलाल मुलेवा ने कहा, हम घरों में आई माता की पूजा करते हैं, नारियल की ज्योत जलाते हैं और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं।

देशभर में फैले हैं सीरवी समाज के लोग
जोधपुर जिले के मोड़ी सतलाना निवासी मूलाराम सिंदड़ा ने कहा, आज सीरवी समाज देशभर में फैला है। दक्षिण भारत में भी समाज के लोग व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है।

शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा समाज
पाली जिले के बगड़ी नगर के निवासी किशन सोलंकी ने कहा, पहले समाज खेती और पशुपालन तक सीमित था, लेकिन अब शिक्षा की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सकारात्मक बदलाव है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 08:12 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / आई माता की उपासना से जुड़ी आस्था, वडेर परंपरा और आई पंथ पर हुई सार्थक चर्चा

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

आस्था और परंपरा से प्रगति की राह: श्रीयादेवी माताजी जन्मोत्सव पर प्रजापत समाज का मंथन

श्रीयादेवी माताजी जन्मोत्सव के अवसर पर मंगलवार को हुब्बल्ली में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते प्रजापत समाज के लोग।
हुबली

हुब्बल्ली में बाबा रामदेव मेला महोत्सव की धूम, राजस्थानी रंग में सजा वरघोड़ा, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

हुब्बल्ली में बाबा रामदेव मेला महोत्सव के अंतर्गत निकाले गए वरघोड़े में महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में भक्ति भाव के साथ सहभागी बनीं।
हुबली

सबरीमाला मंदिर सोना हेराफेरी मामला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक समेत तीन राज्यों में 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय
हुबली

ध्वजारोहण के साथ बाबा रामदेव मेला महोत्सव का शुभारंभ, 20 जनवरी को निकलेगा वरघोड़ा

हुब्बल्ली के रामदेव मंदिर में ध्वजारोहण के अवसर पर उपस्थित बाबा के भक्त।
हुबली

विकास की राह पर रायनाल ग्राम पंचायत, बुनियादी सुविधाओं से सशक्त होता गांव, सामूहिक प्रयासों से संवरता ग्रामीण जीवन

रायनाल ग्राम पंचायत का भवन एवं पंचायत अध्यक्ष रूद्रप्पा गडिगेप्पा मेती।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.