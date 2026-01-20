आई माता की उपासना से जुड़ी आस्था, वडेर परंपरा और आई पंथ पर हुई सार्थक चर्चा

परिचर्चा में आई माता के जीवन, आई पंथ, वडेर (मंदिरों) की परंपरा, समाज की उत्पत्ति, इतिहास और वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। माही बीज सीरवी समाज का प्रमुख पर्व माना जाता है। घर-घर में पूजा-पाठ का आयोजन होता है, नारियल की ज्योत जलाई जाती है और माताजी से सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। मान्यता है कि आई माता ने समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। विभिन्न स्थानों पर वडेर, जिन्हें मंदिर भी कहा जाता है, स्थापित हैं। यहां समाज के लोग समय-समय पर दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। समय के साथ समाज में परिवर्तन आया है और आज सीरवी समाज शिक्षा, व्यापार और विभिन्न व्यवसायों में आगे बढ़ रहा है। समाज आज देश के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है, दक्षिण भारत में भी समाज के लोग व्यापार और उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं।