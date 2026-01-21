अयोध्या श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर 22 जनवरी को निकलेगी शोभायात्रा

अयोध्या श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर गुरुवार को आयोजित किए जाने वाले महोत्सव से एक दिन पूर्व बैठक में अंतिम रूप देते कार्यकर्ता।
अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा को दो वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हुब्बल्ली शहर में भी 22 जनवरी को श्रीराम भक्ति से ओतप्रोत विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से अयोध्या में स्थापित मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों और सनातन संस्कृति के प्रति जन-आस्था को और अधिक सशक्त किया जाएगा।
नानकी कन्वेंशन हॉल तक निकलेगी शोभायात्रा
महोत्सव के तहत 22 जनवरी को सायं 4.30 बजे गणेश मंदिर, इंडस्ट्रियल एस्टेट गोकुल रोड से नानकी कन्वेंशन हॉल तक शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा का मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। शोभायात्रा में एक सुसज्जित रथ पर भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, जानकी एवं हनुमान के सजीव पात्र विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही हनुमान का आकर्षक कटआउट भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करेगा। ढोल-नगाड़ों की गूंज और जय श्रीराम के उद्घोष के साथ नगर का वातावरण भक्तिमय हो उठेगा। शोभायात्रा में हुब्बल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ शामिल होंगे।
भावपूर्ण प्रस्तुतियां
शोभायात्रा के उपरांत सायं 6 बजे से नानकी कन्वेंशन हॉल में संगीतमय हनुमान चालीसा, भजन-कीर्तन, नृत्य, आरती एवं प्रसाद का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम में श्रीराम भक्ति से जुड़े भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस आयोजन का दायित्व समस्त श्रीराम भक्तवृन्द हुब्बल्ली द्वारा निभाया जा रहा है।
तैयारियों को अंतिम रूप
बुधवार को आयोजित तैयारी बैठक में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के राज्याध्यक्ष रमेश कुलकर्णी, वीर आंजनेय हनुमान मंदिर के चेयरमैन नरेश शाह, अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के को-ऑर्डिनेटर रामभद्रन, अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति के संस्थापक सदस्य बालकृष्ण सराफ, एकल श्रीहरी वनवासी फाउंडेशन ट्रस्ट हुब्बल्ली चैप्टर के अध्यक्ष रमन सिंघानियां, कर्नाटक गोवा प्रदेश माहेश्वरी सभा के प्रदेश अध्यक्ष बृजमोहन भूतड़ा, श्री रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के सचिव मालाराम देवासी, बाबूलाल सीरवी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री हनुमान परिवार की सेविका भारती पटेल समेत अन्य कार्यकर्ता आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग