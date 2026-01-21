अयोध्या श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर 22 जनवरी को निकलेगी शोभायात्रा

नानकी कन्वेंशन हॉल तक निकलेगी शोभायात्रा

महोत्सव के तहत 22 जनवरी को सायं 4.30 बजे गणेश मंदिर, इंडस्ट्रियल एस्टेट गोकुल रोड से नानकी कन्वेंशन हॉल तक शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा का मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। शोभायात्रा में एक सुसज्जित रथ पर भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, जानकी एवं हनुमान के सजीव पात्र विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही हनुमान का आकर्षक कटआउट भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करेगा। ढोल-नगाड़ों की गूंज और जय श्रीराम के उद्घोष के साथ नगर का वातावरण भक्तिमय हो उठेगा। शोभायात्रा में हुब्बल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ शामिल होंगे।