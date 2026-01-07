हुब्बल्ली में महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल होने से सियासी घमासान

कांग्रेस शासन में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए

पुलिस के अनुसार, महिला के खिलाफ पहले से नौ मामले दर्ज हैं और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कांग्रेस शासन में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए और घटना को शर्मनाक बताया। बताया जा रहा है कि संबंधित महिला पहले कांग्रेस से जुड़ी थीं और हाल ही में भाजपा में शामिल हुई थीं, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। फिलहाल, मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग तेज होती जा रही है।