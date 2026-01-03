3 जनवरी 2026,

शनिवार

हुबली

प्रवासी राजस्थानियों की एकजुटता की मिसाल, मरुधर की मिट्टी की खुशबू के साथ सुपर स्टार राजपुरोहित-11 का सम्मान

राजस्थान की मरुधर भूमि की खेल भावना, संस्कार और एकता की झलक शनिवार को हुब्बल्ली के खेतेश्वर भवन में उस समय देखने को मिली, जब राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के तत्वावधान में मरुधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन केवल एक खेल उपलब्धि का सम्मान नहीं था, बल्कि राजस्थान से जुड़े प्रवासी समाज की सांस्कृतिक जड़ों, सामूहिक गौरव और नई पीढ़ी को प्रेरित करने का सशक्त मंच भी बना।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 03, 2026

राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली की मेजबानी में आयोजित समारोह में मरुधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 के खिलाड़ी, अतिथि एवं आयोजक।

राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली की मेजबानी में आयोजित समारोह में मरुधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 के खिलाड़ी, अतिथि एवं आयोजक।

खेलों को प्रोत्साहन
यह कार्यक्रम राजस्थान की मिट्टी से जुड़े संस्कार, खेल भावना और सामूहिक गौरव का सजीव उदाहरण बनकर उभरा। वक्ताओं ने खेलों को प्रोत्साहन देने और ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढऩे का अवसर देने पर जोर दिया। राजपुरोहित समाज ने खिलाडिय़ों को हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया।

विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढऩे का आह्वान
श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सी. जैन सिवाना ने प्रवासी समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान की संस्कृति सब साथ बढ़ें की भावना सिखाती है। उन्होंने समाज को संगठित होकर खेल, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में आगे बढऩे का आह्वान किया।

उत्तमसिंह ओड़वाड़ा को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब
मरूधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 के कप्तान प्रवीणसिंह राजपुरोहित पराखिया, उप कप्तान भरतसिंह राजपुरोहित रमणिया, खिलाड़ी रामसिंह राजपुरोहित चवरछा, शैतानसिंह राजपुरोहित आसोतरा, उत्तमसिंह राजपुरोहित ओडवाड़ा, जसवंतसिंह राजपुरोहित ओडवाड़ा, किशनसिंह राजपुरोहित मडिया, अरविंदसिंह भायल देवान्दी, अरविंदसिंह खींची वरिया, अजय गहलोत नन्दवान, नरेश पटेल दादरला, समकित कोठारी जसोल एवं ध्रुववीरसिंह राजपुरोहित पराखिया का राजस्थानी परंपरा के अनुरूप साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, माल्यार्पण एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। समूचे टूर्नामेन्ट में 138 रन बनाने पर उत्तमसिंह ओड़वाड़ा को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब मिला था। टीम ऑनर मदनसिंह राजपुरोहित बामसीन एवं ट्रॉफी प्रायोजक अशोकसिंह राजपुरोहित रेवतड़ा का भी विशेष अभिनंदन किया गया।

टूर्नामेंट की जानकारी साझा
मरुधर प्रीमियर लीग-2025 के मुख्य प्रायोजक नारायणसिंह भाटी ने पिछले तीन वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता प्रवासी राजस्थानियों को मरुधर से जोडऩे का सशक्त माध्यम बन चुकी है। उन्होंने बताया कि यह मंच युवाओं की प्रतिभा को निखारने और खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। मरुधर प्रीमियर लीग के भाटी के साथ ही विमल जैन, महेन्द्रसिंह भायल, रोहनसिंह ठाकुर एवं दिनेश चौधरी का भी सम्मान किया गया।

खिलाडिय़ों का किया सम्मान
इस अवसर पर राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष भूरसिंह पटाऊ, उपाध्यक्ष शैतानसिंह मायलावास, सचिव रणजीतसिंह रमणिया, शांतिलाल सांथू, भोपसिंह असाढ़ा, भंवरसिंह कालूड़ी, शैतानसिंह शुभदण्ड, भंवरसिंह सिलोर, जब्बरसिंह सांकरणा, भीमसिंह ओडवाड़ा, हनुमानसिंह अर्थण्डी, विशनसिंह भागली पुरोहितान, रमेशसिंह ऊण, मोहनसिंह सांकरणा, गोपालसिंह मादा, धनराजसिंह रूपावास, फौजराजसिंह ओडवाड़ा, गोपालसिंह भागली पुरोहितान, भीमसिंह रायथल, शंकरसिंह शंखवाली, प्रहलादसिंह अर्थण्डी, कन्हैयालाल अर्थण्डी, हुकमसिंह सेवाली, अमितसिंह सांथू, दलपतसिंह अर्थण्डी समेत समाज के प्रमुख लोगों ने खिलाडिय़ों एवं अतिथियों का सम्मान किया।

कई गणमान्य लोग थे उपस्थित
समारोह में भंवरलाल जैन, मरुधर रामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत थलवाड़, सचिव मालाराम देवासी बिठूजा, राजस्थान राजपूत समाज परिषद के अध्यक्ष पर्बतसिंह खींची वरिया, चौैधरी आंजणा पटेल समाज सेवा संघ हुब्बल्ली-धारवाड़ के पूर्व अध्यक्ष दूदाराम चौधरी थोब एवं पूर्व सचिव किशोर पटेल गोलिया चौधरियान, सतीश माली समेत विभिन्न समाज एवं संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।

आरती एवं धार्मिक अनुष्ठान
समारोह से पूर्व पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर परिसर में आरती एवं धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। संत खेतेश्वर भगवान की तस्वीर के समक्ष माल्यार्पण किया गया और जय खेतेश्वर के जयकारों से परिसर गूंज उठा। राजपुरोहित युवा संगठन सहित समाज के लोगों ने आरती में सहभागिता की।

Published on:

03 Jan 2026 04:19 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / प्रवासी राजस्थानियों की एकजुटता की मिसाल, मरुधर की मिट्टी की खुशबू के साथ सुपर स्टार राजपुरोहित-11 का सम्मान

हुबली

कर्नाटक

