प्रवासी राजस्थानियों की एकजुटता की मिसाल, मरुधर की मिट्टी की खुशबू के साथ सुपर स्टार राजपुरोहित-11 का सम्मान

उत्तमसिंह ओड़वाड़ा को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब

मरूधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 के कप्तान प्रवीणसिंह राजपुरोहित पराखिया, उप कप्तान भरतसिंह राजपुरोहित रमणिया, खिलाड़ी रामसिंह राजपुरोहित चवरछा, शैतानसिंह राजपुरोहित आसोतरा, उत्तमसिंह राजपुरोहित ओडवाड़ा, जसवंतसिंह राजपुरोहित ओडवाड़ा, किशनसिंह राजपुरोहित मडिया, अरविंदसिंह भायल देवान्दी, अरविंदसिंह खींची वरिया, अजय गहलोत नन्दवान, नरेश पटेल दादरला, समकित कोठारी जसोल एवं ध्रुववीरसिंह राजपुरोहित पराखिया का राजस्थानी परंपरा के अनुरूप साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, माल्यार्पण एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। समूचे टूर्नामेन्ट में 138 रन बनाने पर उत्तमसिंह ओड़वाड़ा को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब मिला था। टीम ऑनर मदनसिंह राजपुरोहित बामसीन एवं ट्रॉफी प्रायोजक अशोकसिंह राजपुरोहित रेवतड़ा का भी विशेष अभिनंदन किया गया।