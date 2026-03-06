ढोल-थाली की थाप पर गूंजेगी राजस्थानी होली: सांसद लुम्बाराम चौधरी की मौजूदगी में गेर नृत्य और सांस्कृतिक उत्सव होगा आकर्षण का केन्द्र

दिखेगी राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति

इस आयोजन में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ढोल-थाली की थाप पर गेर नृत्य, होली के पारंपरिक लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेंगी। समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर होली के रंगों के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं का उत्सव मनाएंगे। ऐसे आयोजन समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करने के साथ नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत से जोडऩे का अवसर प्रदान करते हैं। हुब्बल्ली में बसे राजस्थानी समाज के लिए यह कार्यक्रम सांस्कृतिक उत्सव और आपसी मेल-मिलाप का महत्वपूर्ण मंच बनेगा।