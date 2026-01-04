राम नाम लेखन और गौसेवा से समाज को जोडऩे का अभिनव प्रयास

सेवा, शिक्षा और संगठन में सक्रिय भूमिका

बालकृष्ण सराफ रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली मिडटाउन के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में कई नि:शुल्क सेवा शिविर आयोजित हुए। वे नारायण गौशाला से एक दशक से जुड़े हैं तथा गोपाल गौसेवा समिति हुब्बल्ली के माध्यम से गोपाष्टमी आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही वे सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट की एडवाइजरी कमेटी के सदस्य, अग्रवाल समाज हुब्बल्ली के पूर्व संयुक्त सचिव और अग्रसेन जयंती महोत्सव के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पिछले एक वर्ष से वे बाल सत्संग सुधा के फाउंडेशन मेंबर हैं, जहां बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। साथ ही रोटरी सरस्वती विद्यालय हुब्बल्ली में निदेशक के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न धार्मिक आयोजनों में वे गीताप्रेस की पुस्तकों की स्टॉल लगाते हैं, जिनकी पूरी बिक्री राशि गौशाला को दान कर दी जाती है।