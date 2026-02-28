गदग में भेदभाव पर करारा प्रहार: दलितों के लिए खुली कर्नाटक की पहली सरकारी नाई की दुकान

बाल काटने से इनकार के बाद बढ़ा विवाद

स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ सप्ताह पहले विवाद तब शुरू हुआ जब गांव के एक नाई ने एक दलित लड़के के बाल काटने से मना कर दिया। इसके बाद अन्य नाइयों ने भी दलित समुदाय के लोगों को सेवा देने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि नाइयों ने धार्मिक आधार पर अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। एक तालुक अधिकारी ने बताया कि हर साल देवता हडपड़ा समुदाय के घरों में आते हैं और नाइयों का दावा था कि वे इस दौरान दलितों की सेवा नहीं कर सकते। मामला बढऩे पर स्थानीय प्रशासन ने नाइयों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ कई शांति बैठकें कीं। तहसीलदार की मौजूदगी में चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद नाइयों ने अपना रुख नहीं बदला।