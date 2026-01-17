छोटे व्यापार से औद्योगिक सफलता तक का प्रेरक सफर

सामाजिक संगठनों के माध्यम से बदलाव की पहल

अनील कुमार नाहटा न केवल सफल उद्योगपति हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। वे पिछले दो वर्षों से जीतो हुब्बल्ली चैप्टर के चेयरमैन हैं, जहां 130 सदस्य सक्रिय हैं। जीतो के माध्यम से बालिका छात्रावास का निर्माण, हर दो वर्ष में जीतो उद्भव मेला तथा 9 अप्रेल को नवकार दिवस जैसे आयोजन समाज को नई दिशा दे रहे हैं। 26 जनवरी 2025 को 400 सफाईकर्मियों का सम्मान कर उन्हें वस्त्र व भोजन प्रदान करना हो या 15 अगस्त को शौर्य सम्मान दिवस के तहत रक्षा क्षेत्र से जुड़े करीब 40 परिवारों को सम्मानित करना, ये पहलें उनकी सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। जीतो बिजनेस नेटवर्किंग में 60 उद्यमियों के साथ वे व्यापारिक सहयोग, अवसर और समझ को मजबूत कर रहे हैं।