17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

छोटे व्यापार से औद्योगिक सफलता तक का प्रेरक सफर

राजस्थान की मिट्टी में जन्मी मेहनत, संस्कार और उद्यमशीलता जब कर्नाटक की कर्मभूमि से जुड़ी, तो सफलता की एक नई इबारत लिखी गई। अनील कुमार नाहटा जैन उर्फ चेतन कुमार इसका सशक्त उदाहरण हैं। नाहटा मूल रूप से राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना के निवासी हैं। सीमित संसाधनों से शुरू हुआ उनका सफर आज उद्योग, समाजसेवा और नेतृत्व का प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 17, 2026

अनील कुमार नाहटा

अनील कुमार नाहटा

संघर्ष की विरासत को बढ़ाया आगे
राजस्थान की संस्कारशील विरासत और कर्नाटक की कर्मभूमि पर खड़ा यह व्यक्तित्व आज युवाओं के लिए प्रेरणा है कि मेहनत, ईमानदारी और सेवा से परदेश में भी परचम लहराया जा सकता है। उनके पिता चम्पालाल नाहटा करीब 80 वर्ष पहले रोजगार की तलाश में राजस्थान से कर्नाटक आए थे। उसी संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अनील कुमार जैन ने बीकॉम तक शिक्षा प्राप्त की और फार्मेसी में डिप्लोमा किया। वर्ष 1991 में ट्रेडिंग से औद्योगिक सफर की शुरुआत की और 1997 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर ली। आज उनकी इकाई विभिन्न औद्योगिक कंपोनेंट्स का निर्माण कर पूरे कर्नाटक में आपूर्ति कर रही है।

सामाजिक संगठनों के माध्यम से बदलाव की पहल
अनील कुमार नाहटा न केवल सफल उद्योगपति हैं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। वे पिछले दो वर्षों से जीतो हुब्बल्ली चैप्टर के चेयरमैन हैं, जहां 130 सदस्य सक्रिय हैं। जीतो के माध्यम से बालिका छात्रावास का निर्माण, हर दो वर्ष में जीतो उद्भव मेला तथा 9 अप्रेल को नवकार दिवस जैसे आयोजन समाज को नई दिशा दे रहे हैं। 26 जनवरी 2025 को 400 सफाईकर्मियों का सम्मान कर उन्हें वस्त्र व भोजन प्रदान करना हो या 15 अगस्त को शौर्य सम्मान दिवस के तहत रक्षा क्षेत्र से जुड़े करीब 40 परिवारों को सम्मानित करना, ये पहलें उनकी सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। जीतो बिजनेस नेटवर्किंग में 60 उद्यमियों के साथ वे व्यापारिक सहयोग, अवसर और समझ को मजबूत कर रहे हैं।

औद्योगिक संगठनों में प्रभावी सहभागिता
रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली साउथ के 2006-07 में अध्यक्ष और वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट सचिव रहते हुए उन्होंने 2017-18 में गरीबों के लिए रियायती डायलिसिस सुविधा के लिए छह मशीनें उपलब्ध कराईं। इसके अलावा वे नॉर्थ कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष व सचिव रह चुके हैं, जो 700 सदस्यों और 27 संबद्ध संस्थाओं के साथ उद्योग हित में कार्य करता है। सिंवाची ओसवाल जैन संघ के दो बार कार्यकारिणी सदस्य और महावीर इन्टरनेशल के डायरेक्टर रह चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 04:57 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / छोटे व्यापार से औद्योगिक सफलता तक का प्रेरक सफर

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

हुब्बल्ली में शहर और गांव की संस्कृति का सुंदर संगम: जैन

हुब्बल्ली के घंटीकेरी स्थित शांतिनिकेतन अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 26वें वार्षिक महोत्सव में मौजूद अतिथि।
हुबली

केंद्र के कार्यक्रमों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं सिद्धरामय्या: विजयेंद्र

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र
हुबली

काजड़ा धाम में रेजड़ी-केजड़ी माता का 10वां महोत्सव 30-31 मार्च को, 108 फीट चुंदड़ी अर्पित की जाएगी

रेजड़ी-केजड़ी माता
हुबली

रंगीन पतंगें, बेरंग होती जिंदगियां

रंगीन पतंगें, बेरंग होती जिंदगियां
हुबली

स्कूल की दस वर्षों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा को गौरवपूर्ण ढंग से किया प्रस्तुत

आर्यन्स पब्लिक स्कूल के 10वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित समारोह में मौजूद अतिथि।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.