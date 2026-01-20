हुब्बल्ली में बाबा रामदेव मेला महोत्सव की धूम, राजस्थानी रंग में सजा वरघोड़ा, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

पुष्पवर्षा से किया स्वागत

महोत्सव का मुख्य आकर्षण रामदेव मंदिर से निकाला गया भव्य वरघोड़ा रहा। ढोल-नगाड़ों की गूंज, निशानों की शान और जयघोष के बीच यह वरघोड़ा शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ रायगर गेस्ट हाउस पहुंचकर संपन्न हुआ। रास्ते भर जगह-जगह श्रद्धालुओं और समाजजनों द्वारा पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। वरघोड़े में युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। युवा नाचते-गाते बाबा रामदेव की भक्ति में सराबोर नजर आए, वहीं महिलाएं पारंपरिक मंगल गीत गाती हुईं सिर पर कलश लेकर चलती रहीं। बच्चों में भी खासा जोश और उमंग दिखाई दी। हाथों में बाबा रामदेव की धर्म ध्वजाएं लिए श्रद्धालुओं की कतारें पूरे मार्ग को भक्ति पथ में बदल रही थीं।